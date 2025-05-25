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Царьград

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Ученые: регулярный прием витамина D снижает скорость старения на 3 года

Ученые: регулярный прием витамина D снижает скорость старения на 3 года

Стало известно о результатах экспериментов, связанных с изучением влияния витамина D на организм человека.

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Комментарии
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ОП
Олег Поветьев
Результат будет при возвращении госта на продукты и лекарства свои мозги надо иметь а не импортные!!!
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