Сотрудники полиции Алтайского края ликвидировали канал пересылки наркотиков из Подмосковья в край и другие регионы

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю в результате проведённой спецоперации пресекли деятельность участников группы, которые занимались незаконным сбытом наркотиков на территориях нескольких регионов России.
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