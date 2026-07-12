Почему я променяла китайский кроссовер на новую Ниву Legend в 2026 году: история одного владельца

Иногда судьба подкидывает нам сценарии, которые со стороны кажутся абсолютно нелогичными. Представьте себе: на дворе 2026 год, технологии шагнули далеко вперед, а автодилеры наперебой предлагают комфортные, напичканные электроникой кроссоверы.