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Калешин об увольнении из «Акрона»: «Я перешел грань в диалоге с владельцем, наверное. Отставка – следствие внутренних разногласий, не по поводу развития клуба»

Калешин об увольнении из «Акрона»: «Я перешел грань в диалоге с владельцем, наверное. Отставка – следствие внутренних разногласий, не по поводу развития клуба»

В понедельник «Акрон» прекратил трудовые отношения с тренером из‑за «разногласий в пути развития». Учредителем клуба на его официальном сайте указан предприниматель Павел Морозов.

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