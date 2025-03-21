Путин и эмир Катара обсудили ситуацию в секторе Газа

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани высказали беспокойство по поводу возобновления конфликтов в секторе Газа и подтвердили свою готовность помочь в снижении напряженности, сообщает пресс-служба Кремля.