Путин и эмир Катара обсудили ситуацию в секторе Газа

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани высказали беспокойство по поводу возобновления конфликтов в секторе Газа и подтвердили свою готовность помочь в снижении напряженности, сообщает пресс-служба Кремля.
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