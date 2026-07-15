Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер заявлением о том, что Украина является "змеиным гнездом", пытается оправдаться за свою коррупционную деятельность времен, когда он входил в совет директоров украинской фирмы Burisma.
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