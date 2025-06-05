Сальдо: в Херсонской области без света и воды остались 192 населенных пункта

Украина нанесла удар по магистральной трансформаторной подстанции в Херсонской области.Более 120 тысяч человек в 192 населённых пунктах Херсонской области остались без света и воды из-за удара украинских боевиков по магистральной трансформаторной подстанции.
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