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Головинские вести

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Стало известно, сколько жителей САО получили ключи от квартир по реновации за полгода

Первая половина 2026 года задала высокую планку для программы реновации. Темпы переселения в Москве заметно ускорились: за полгода ключи от новых квартир получили более 22,8 тысячи горожан, включая жителей Северного округа.

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