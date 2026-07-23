Стало известно, сколько жителей САО получили ключи от квартир по реновации за полгода

Первая половина 2026 года задала высокую планку для программы реновации. Темпы переселения в Москве заметно ускорились: за полгода ключи от новых квартир получили более 22,8 тысячи горожан, включая жителей Северного округа.
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