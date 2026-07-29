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Россияне жалуются на сбои в работе мессенджеров KakaoTalk и BiP

Россияне жалуются на сбои в работе мессенджеров KakaoTalk и BiP

Проблемы заметили жители крупных городов страны В России 29 июля пользователи заметили массовые перебои в работе южнокорейского приложения KakaoTalk и турецкого сервиса BiP, показывают данные независимого мониторинга платформы Downdetector.

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