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Рязанские новости

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В Рязани сумма штрафов за парковку на газонах превысила 900 тысяч рублей

В Рязани сумма штрафов за парковку на газонах превысила 900 тысяч рублей

Рязанцам напомнили, что согласно правил благоустройства территорий и городских округов на придомовых территориях запрещён заезд, остановка и стоянка транспортных средств на тротуарах, детских игровых и спортивных площадках, местах благоустройства и участках с зелёными насаждениями, на контейнерных площадках.

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