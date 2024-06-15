В Рязани сумма штрафов за парковку на газонах превысила 900 тысяч рублей

Рязанцам напомнили, что согласно правил благоустройства территорий и городских округов на придомовых территориях запрещён заезд, остановка и стоянка транспортных средств на тротуарах, детских игровых и спортивных площадках, местах благоустройства и участках с зелёными насаждениями, на контейнерных площадках.