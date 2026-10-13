Мошенники украли землю у Туапсе на 4 млн рублей

Туапсинский районный суд приговорил 56-летнего жителя Краснодара к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей за мошенничество с муниципальной землёй, а его сообщника-кадастрового инженера — к двум годам условно и штрафу 350 тысяч рублей.
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