Мошенники украли землю у Туапсе на 4 млн рублей

Туапсинский районный суд приговорил 56-летнего жителя Краснодара к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей за мошенничество с муниципальной землёй, а его сообщника-кадастрового инженера — к двум годам условно и штрафу 350 тысяч рублей.