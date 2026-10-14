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Цех фасовки растений построили в питомнике «Беркуново» в Шаховской

Цех фасовки растений построили в питомнике «Беркуново» в Шаховской

В Шаховской завершили строительство нового цеха по фасовке растений в питомнике «Беркуново». Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию в начале октября, а общий объем инвестиций составил 60 миллионов рублей, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

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