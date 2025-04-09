Почему граждане «незалежной» не хотят воевать за свою страну Те, кто не хочет ковать победу, не являются гражданами Украины.
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