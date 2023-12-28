Депутаты Госдумы РФ хотят запретить показывать в СМИ сцены насилия с несовершеннолетними

Депутаты Государственной Думы РФ от разных фракций внесли на рассмотрение законопроект, устанавливающий запрет демонстрировать в новостях сцены жестокости, физического и/или психического насилия, происходящие при совершении лицами в возрасте до 18 лет преступлений или иных противоправных действий.