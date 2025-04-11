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Китай разработал ЗСУ с 16-ствольным орудием

Китай разработал ЗСУ с 16-ствольным орудием

Опытный образец перспективной ЗСУ. Фото Modern WeaponryОборонно-промышленный комплекс Китая занят поисками новых эффективных средств для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и иными воздушными угрозами.

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