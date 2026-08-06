Суд приостановил на 90 суток работу компании "Талановая" в Кузбассе

Тисульский районный суд приостановил на три месяца деятельность золотодобывающей компании "Талановая" из-за экологических нарушений на водных объектах в Кузбассе, что может привести к загрязнению реки и нарушению прав граждан на благоприятную среду.
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