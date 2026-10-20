Детский сад № 55, а также ряд многоквартирных домов временно остались без горячей воды и отопления. Об этом сообщили в «Орелгортеплоэнерго».
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