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Исследование IFRI (Франция): Мигранты в России склонны к радикальному исламизму сильнее, чем на родине

Исследование IFRI (Франция): Мигранты в России склонны к радикальному исламизму сильнее, чем на родине

Исследование IFRI (Франция): Мигранты в России склонны к радикальному исламизму сильнее, чем на родине В России "молодые узбеки сталкиваются с транснациональным исламом, далёким от узбекской религиозной традиции", говорится в исследовании Французского университета международных отношений (IRFI).

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Комментарии
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Лебедев Андрей Юрьевич
Если чурбан не говорит по русски-гнать его в шею вместе с семъей
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1 д.
Лена Елена
Гнать в шею, даже если говорит.
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9 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Пока призывающих к ввозу пришлых не начнем депортировать с конфискацией имущества и лишением гражданства к их протеже в республики бывших СССР ни чего не изменится. Пусть там они о них беспокоятся. Кандидатов хоть отбавляй Хуснуллин пусть там строит свои хуснулинки, создает анклавы, занимается ЖКХ, Набиуллина руководит их ЦБ и обеспечивает их работой, Собянина с Бегловым там реализуют себя, как и Голикова, Силуанов,, Попова и т.д. у них так за пришлых болит душа, что там им будет самое место, а за одно и прихватят пришлых из россии. Сажать не только виновных в ввозе пришлых но и членов их семей и родственников с конфискацией имущества, запретом работать в госорганах и избираться, выдавать им волчьи билеты и пусть идут на работы где трудятся пришлые... Пока власть не принимает ни каких мер...
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5 час.

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