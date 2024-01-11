Исследование IFRI (Франция): Мигранты в России склонны к радикальному исламизму сильнее, чем на родине

АНГЕЛ АНГЕЛ

Пока призывающих к ввозу пришлых не начнем депортировать с конфискацией имущества и лишением гражданства к их протеже в республики бывших СССР ни чего не изменится. Пусть там они о них беспокоятся. Кандидатов хоть отбавляй Хуснуллин пусть там строит свои хуснулинки, создает анклавы, занимается ЖКХ, Набиуллина руководит их ЦБ и обеспечивает их работой, Собянина с Бегловым там реализуют себя, как и Голикова, Силуанов,, Попова и т.д. у них так за пришлых болит душа, что там им будет самое место, а за одно и прихватят пришлых из россии. Сажать не только виновных в ввозе пришлых но и членов их семей и родственников с конфискацией имущества, запретом работать в госорганах и избираться, выдавать им волчьи билеты и пусть идут на работы где трудятся пришлые... Пока власть не принимает ни каких мер...