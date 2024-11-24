Число российских ударов по Украине будет только расти – Залужный

Североатлантический альянс в настоящее время не готов к войне на истощение с Россией. Об этом в интервью изданию «Украинская правда» заявил бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии