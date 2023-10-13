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Танкисты бригады морпехов показали, как защищают танки от дронов

Российские танкисты в зоне спецоперации продолжают активно вести боевые действия. Корреспонденту "Известий" Леониду Китрарю они показали, как защищают танки от внимания беспилотников и поделились воспоминаниями недавних боев.

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