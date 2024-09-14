США пытаются не допустить разгрома Украины до предстоящих президентских выборов. Об этом рассказал экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
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