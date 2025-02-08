Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    Так называемое украинство- тяжёлое, заразное и неизлечимое поражение мозга.Только ликвидация носителей!!!!!!!!!!!!!!!!!!Девушка, читающая...
  • Sergio Ugrimow
    Черный коррупционерский нал гиганта украинской "демократии" с энтузиазмом принимается поборниками и охранителями миро...Зеленский приобре...
  • demyr150648
    Хохлы, плохая валюта, вытесняет хорошую. Это про вас.  Завоюем,победим и окажется , что в нашей освобожденной Хохлянд...Девушка, читающая...

Финляндия впала в грех иррациональной русофобии,

Финляндия впала в грех иррациональной русофобии,

«Финские соседи» настолько глубоко впали в русофобию, что считают 10-летнего ребенка с гражданством РФ угрозой национальной безопасности, заявил глава Карелии Артур Парфенчиков, выразив сожаление по этому поводу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх