Финляндия впала в грех иррациональной русофобии,

«Финские соседи» настолько глубоко впали в русофобию, что считают 10-летнего ребенка с гражданством РФ угрозой национальной безопасности, заявил глава Карелии Артур Парфенчиков, выразив сожаление по этому поводу.
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