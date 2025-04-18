Бои идут за каждый метр: российские военные продвигаются на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении российские войска методично сжимают кольцо вокруг ВСУ. Расчеты РСЗО «Ураган» бьют по скоплениям техники, саперы блокируют вражеские пути подвоза, а дроны уничтожают цели в тылу.
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