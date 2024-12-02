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Осень в Москве стала самой теплой в истории

Осень в Москве стала самой теплой в истории

Прошедшая осень в Москве установила новый рекорд по теплой температуре с 1879 года. Как сообщил РИА Новости главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, эта осень стала самой теплой в истории метеонаблюдений.

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