Осень в Москве стала самой теплой в истории

Прошедшая осень в Москве установила новый рекорд по теплой температуре с 1879 года. Как сообщил РИА Новости главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, эта осень стала самой теплой в истории метеонаблюдений.
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