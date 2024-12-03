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В декабре в школах России будут вместо звонков играть мелодии из «Щелкунчика»

В декабре в школах России будут вместо звонков играть мелодии из «Щелкунчика»

В декабре в школах России новогодние мелодии из балета «Щелкунчик» заменят школьные звонки. Как сообщает Минпросвещения – это подарок к предстоящим праздникам, он служит для создания новогоднего настроения.

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