Глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК встретился с генеральным прокурором Вьетнама

Пекин, 17 февраля /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин в понедельник в Пекине провел встречу с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Вьетнама Нгуен Хюи Тиеном.
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