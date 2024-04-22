Баскетбольный «Зенит» снова идет за золотом: сегодня команда стартует в плей-офф

Готовы ли подопечные Хавьера Паскуаля повторить достижение двухлетней давности и выиграть золотые медали? Соперников «Зенита» в четвертьфинальной серии до трех побед стал «Уралмаш» из Екатер инбурга, первые два матча пройдут в Петербурге сегодня (начало в 19:30) и 24 апреля (18:30).