Float Protocol пострадал от атаки с использованием мгновенных займов

Float Protocol потерял около $28 000 или 10,71 ETH, после того, как злоумышленник использовал мгновенный займ для манипулирования спотовой ценой Uniswap V3 и уязвимость в расчете значений долей поставщиков ликвидности в контрактах Hypervisor.
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