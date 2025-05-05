Депутат Ветров предложил ввести один цвет для каршеринговых автомобилей

Новости внутренней и внешней политики в России

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Шушары и председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился к министру транспорта России Роману Старовойту с предложением ввести единый цвет для всех автомобилей каршеринга, сообщает RT.