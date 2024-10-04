Ротенберг о том, что фаны минского «Динамо» освистали его: «Есть такой Неуловимый Джо – знаете, почему Неуловимый? Он никому не нужен. Я благодарен болельщикам за эмоции»

СКА обыграл клуб из Беларуси в Фонбет Чемпионате КХЛ (3:0). – Хочу в первую очередь отметить фантастическую атмосферу на арене – полные трибуны, аншлаг, очень приятно играть в хоккей при такой поддержке трибун.