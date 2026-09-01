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Роман с 22-летним: дочь Брижит Макрон повторила судьбу матери

Роман с 22-летним: дочь Брижит Макрон повторила судьбу матери

Дочь президента Франции Эмманюэля Макрона и падчерица Брижит Макрон — 42-летняя Тифаин Озьер — вступила в отношения с молодым человеком, который почти вдвое младше неё .

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