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Орловские новости

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Зампред Сбербанка опроверг возможность кражи денег словом «да»

Зампред Сбербанка опроверг возможность кражи денег словом «да»

Зампред Сбербанка Кузнецов заявил, что произнеся слово «да» мошенникам, нельзя лишиться денег, так как процедура верификации у банков включает несколько уровней проверки.

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