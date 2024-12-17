Новый метод выявляет болезнь Паркинсона по эмоциональным реакциям мозга

Совместная исследовательская группа из Университета Канберры и Кувейтского колледжа науки и технологий достигла новаторского обнаружения болезни Паркинсона с почти идеальной точностью, просто анализируя реакции мозга на эмоциональные ситуации, такие как просмотр видеоклипов или изображений.