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Новый метод выявляет болезнь Паркинсона по эмоциональным реакциям мозга

Новый метод выявляет болезнь Паркинсона по эмоциональным реакциям мозга

Совместная исследовательская группа из Университета Канберры и Кувейтского колледжа науки и технологий достигла новаторского обнаружения болезни Паркинсона с почти идеальной точностью, просто анализируя реакции мозга на эмоциональные ситуации, такие как просмотр видеоклипов или изображений.

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