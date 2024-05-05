«Только одно пожелание, чтобы в команде было побольше наших ребят»: Игорь Ларионов высказался о «Зените»

А иностранные футболисты должны давать возможность учиться, считает он Главный тренер нижегородского «Торпедо» и звезда хоккея России Игорь Ларионов после матча Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» прокомментировал в интервью «РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии