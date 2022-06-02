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Пять способов насладиться сезоном пикников, не набирая лишний вес

Пять способов насладиться сезоном пикников, не набирая лишний вес

Несколько советов, которые помогут не превратиться в колобка.Лето — лучший сезон для пикников с шашлыками, веселых посиделок у костра и другого приятного времяпрепровождения на природе, но определенно не лучший сезон для набора лишнего веса.

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