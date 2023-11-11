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В Китае выразили беспокойство из-за давления на компании со стороны США

В Китае выразили беспокойство из-за давления на компании со стороны США

ТАСС/VCG/Visual China Group Пекин выражает озабоченность из-за давления на китайские компании со стороны США, заявил вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн во время переговоров с министром финансов США Джанет Йеллен.

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