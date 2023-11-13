Демограф Чесноков: реальное количество абортов в России превышает официальное в пять раз

Своевременные консультации помогут сохранить до 15% беременностей, поясняет эксперт.Реальное количество абортов в России в пять раз превышает цифры в официальных статистических данных и может составлять до 1,5 млн в год.
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