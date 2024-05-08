Белоусов спрогнозировал ключевую ставку 6-7% к 2027 году

Ключевая ставка ЦБ РФ сохранится на высоком уровне, но снизится до 6–7% к 2027 году. Об этом 8 мая заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов на форуме «Эффективная и конкурентная экономика», трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте».
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