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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каменский об идее проводить буллиты до игры: «Обычная импровизация. Кому-то нравится, кому-то нет. КХЛ и клубы будут принимать решение совместно»

Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский высказался о возможном проведении серии буллитов перед матчами.

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