Смоленские врачи в онкодиспансере остались без перчаток

Виновник инцидента наказан Смоленский областной онкологический диспансер заключил госконтракт на поставку смотровых перчаток, однако доставленные изделия не соответствовали указанным в заявке характеристикам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии