Новобранцы из Владимира отправятся служить в ВКС и на Черноморский флот

21 ноября во Владимире пройдет торжественная церемония проводов призывников в армию.Сегодня 21 ноября из Владимира к месту службы в Вооружённых Силах Российской Федерации торжественно проводят почти три десятка наших молодых земляков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии