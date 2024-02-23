Замминистра обороны Горемыкин вручил госнаграды бойцам группировки «Восток»

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим группировки войск «Восток», выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции на южнодонецком направлении.
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