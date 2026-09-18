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Россиядә 2027 елда май бәйрәмнәре алты көн дәвам итәчәк

2027 елда Май бәйрәмнәре 1-3 һәм 8-10 майда – барлыгы 6 көн булачак, дип хәбәр ителә Министрлар Кабинеты сайтындагы хәбәрдән.

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