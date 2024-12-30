ДМИТРИЙ РОМАШОВ Трагедия борта Azerbaijan Airlines, совершившего аварийную посадку в окрестностях казахстанского города Актау (в девичестве - Шевченко), начинает превращаться в грязь.
Грязь трагедии в Актау: Алиев начал "торговать кровью"?
Комментарии
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ВП
Валентина Попкова
Да .Не папа. Не яблочко,нет.
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5 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ТВАРЬ ...Это ещё мягко сказано об этой скотине.....С ним было ясно всё ещё по КАРАБАХУ....Только вот у меня вопрос...Почему Путин с ним ручкался???
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3 час.
Игорь Василевский
Пока нужен... Пока, т.е. до определенного времени...
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2 час.
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