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Соскин заявил, что положение Украины будет ухудшаться из-за мощного ВПК России

Соскин заявил, что положение Украины будет ухудшаться из-за мощного ВПК России

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ситуация на Украине будет только ухудшатся, поскольку страна не может производить столько оружия, сколько способен выдавать российский военно-промышленный комплекс.

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