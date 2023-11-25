Соскин заявил, что положение Украины будет ухудшаться из-за мощного ВПК России

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ситуация на Украине будет только ухудшатся, поскольку страна не может производить столько оружия, сколько способен выдавать российский военно-промышленный комплекс.
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