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Рико посетил матч «ПСЖ» в ЛЧ – впервые после падения с лошади в мае. Вратаря встретили овациями на «Парк де Пренс»

Рико посетил матч «ПСЖ» в ЛЧ – впервые после падения с лошади в мае. Вратаря встретили овациями на «Парк де Пренс»

Напомним, в мае испанский голкипер пережил кровоизлияние в мозг после падения с лошади и удара копытом по голове.

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