Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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За сутки в России потушили 46 лесных пожаров

За сутки в России потушили 46 лесных пожаров

За прошедшие сутки 24 мая в России потушили 46 лесных пожаров на площади 4323 гектаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана на сайте со ссылкой на информацию региональных диспетчерских служб лесного хозяйства.

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