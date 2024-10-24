В США назвали саммит БРИКС несомненным успехом для России

Саммит БРИКС обернулся несомненным успехом для России, пишет американский журнал Newsweek. Как отметил автор, мероприятие продемонстрировало роль России как инициатора новой международной общности государств.
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