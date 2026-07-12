В Северном районе Орла за 141 млн рублей установят сеть газоснабжения

В Северном районе Орла планируется строительство сетей газоснабжения. Это один из этапов ремонта улично-дорожной сети местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки.
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