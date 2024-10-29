Петербуржец, сгоревший у подвала на Лиговском проспекте, мог вспыхнуть из-за колбасной обертки. 28 октября СК задержал подозреваемого.
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Петербуржец, сгоревший у подвала на Лиговском проспекте, мог вспыхнуть из-за колбасной обертки. 28 октября СК задержал подозреваемого.